Главы МИД Казахстана и России провели телефонный разговор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.



Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-российского сотрудничества, в том числе в рамках региональных международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.