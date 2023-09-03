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Главы МИД Казахстана и России провели телефонный разговор

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Сентября 2023, 14:20
Главы МИД Казахстана и России провели телефонный разговор Фото: t.me/pressmfakz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-российского сотрудничества, в том числе в рамках региональных международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.


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