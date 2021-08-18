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Главы МИД Казахстана и России обсудили по телефону ситуацию в Афганистане
18 Августа 2021 21:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.
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«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, включая ситуацию в Афганистане.
При обсуждении двусторонней повестки рассмотрен график предстоящих встреч на высшем и высоком уровнях, достигнуто общее понимание об усилении взаимодействия по правочеловеческой тематике», - говорится сообщении МИД РК.
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