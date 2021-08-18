Главы МИД Казахстана и России обсудили по телефону ситуацию в Афганистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, включая ситуацию в Афганистане.