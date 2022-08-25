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Главы МИД Казахстана и России обсудили двусторонние отношения
25 Августа 2022 20:03

Главы МИД Казахстана и России обсудили двусторонние отношения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел телефонный разговор с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Министры обсудили график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях, состояние и перспективы двусторонних отношений, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

Также рассмотрены пути реализации договоренностей, достигнутых на недавней встрече в верхах в городе Сочи.


Фото: пресс-служба МИД РК

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