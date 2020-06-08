Главы МИД Казахстана и Кыргызстана обсудили прохождение грузовиков через границу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«В ходе разговора обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений. Особое внимание было уделено перспективам развития приграничного сотрудничества, в том числе вопросы прохождения грузового автотранспорта через государственную границу двух стран», - сообщила пресс-служа ведомства в Telegram.

Как отмечается, стороны подтвердили обоюдный настрой Нур-Султана и Бишкека на дальнейшее развитие многопланового политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в духе взаимного уважения, дружбы и добрососедства.

Ранее сообщалось о скоплении автотранспортных средств на автомобильных пунктах пропуска «Карасу» и «Актилек-автодорожный».