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    Главы МИД Казахстана и Кыргызстана обсудили меры противодействия COVID-19 в регионе

    13 Апреля 2020, 20:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 апреля 2020 года по инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Республики Кыргызстан Чингизом Айдарбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

    Обсуждены предпринимаемые меры двух стран по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе, а также сохранению пропускной способности пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе.

    Особое внимание было обращено на необходимость качественной реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне в части бесперебойных пропусков воды из Кировского водохранилища и Нарын-Сырдарьинского каскада ГЭС в преддверии предстоящего вегетационного периода.

    Глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана выразил искреннюю благодарность казахстанской стороне за решение предоставить гуманитарную помощь в виде поставок 5 тыс. тонн пшеничной муки.

    Автор:

    МИД РК Кыргызстан
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