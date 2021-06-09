Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Главы МИД Казахстана и Италии провели переговоры

    9 Июня 2021, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В формате видеоконференции состоялись переговоры Заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

    Стороны констатировали взаимный интерес к укреплению политического диалога на высоком и высшем уровнях. При этом была подтверждена обоюдная приверженность к дальнейшему развитию сотрудничества в духе стратегического партнерства.

    Собеседники провели «сверку часов» по всему спектру двусторонней повестки дня, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Помимо этого, министры обсудили пути активизации межпарламентского диалога и расширения договорно-правовой базы.

    По итогам переговоров достигнуты договорённости о взаимном обмене поддержкой кандидатур двух стран в ряде международных организаций.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Италия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан договорился о дополнительных поставках нефти в Германию
    Совместное заявление президентов Казахстана и Германии для представителей СМИ
    Казахстан является важнейшим экономическим партнером в Центральной Азии – президент Германии
    Ряд документов подписали по итогам визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге