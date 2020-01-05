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    Главы МИД Казахстана и Ирана поговорили по телефону о ситуации на Ближнем Востоке

    5 Января 2020, 20:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 января, по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавадом Зарифом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    «Глава МИД ИРИ проинформировал о текущей ситуации на Ближнем Востоке. Министр М. Тлеуберди выразил обеспокоенность обострением ситуации в регионе. Он призвал все стороны к проявлению сдержанности для предотвращения эскалации напряженности и к поиску политико-дипломатических путей решения конфликта», - говорится в сообщении.

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    МИД РК Иран
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