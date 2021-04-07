Главы МИД Казахстана и Ирана подписали программу сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам переговоров главы МИД Казахстана и Ирана Мухтар Тлеуберди и Мохаммад Джавад Зариф подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мухтар Тлеуберди отметил, что сегодняшние договоренности были весьма полезны с точки зрения определения перспектив отношений между двумя государствами и обмена мнениями по международной ситуации.

«По итогам переговоров мы подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Казахстана и Ирана. В этой связи хочу поблагодарить его превосходительство Мохаммада Джавада Зарифа за плодотворную совместную работу», - сказал на брифинге Мухтар Тлеуберди.

Напомним, в Казахстан с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф. В ходе официальной встречи главы МИД РК и Ирана обсудили текущее состояние сотрудничества между двумя странами и перспективы его развития.