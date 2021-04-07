Главы МИД Казахстана и Ирана обсудили перспективы развития сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министры иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф в ходе официальной встречи обсудили текущее состояние сотрудничества между двумя странами и перспективы его развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы провели очень плодотворную встречу с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которой состоялся обзор текущего состояния сотрудничества между двумя странами и перспективы его развития. Обменялись мнениями по взаимным позициям Нур-Султана и Тегерана по региональным и международным вопросам», - сообщил на брифинге в МИД РК Мухтар Тлеуберди.

Министр отметил, что пандемия COVID-19, охватившая весь мир, оказала серьезное влияние на всю систему международных отношений.

«Тем не менее, после ослабления угрозы пандемии мы договорились о проведении двусторонних мероприятий. Сегодня мы уделили большое внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству в отношении Каспия. Особо отметили историческую значимость Пятого каспийского саммита, прошедшего в 2018 году в Актау. Договорились о необходимости выполнения статей Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и реализации договоренностей, достигнутых на Актауском саммите», - сказал министр.

По словам Мухтара Тлеуберди, они положительно оценили взаимодействие двух стран в рамках Организации Объединенных Наций, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и других международных и региональных организаций.