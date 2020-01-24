Главы МИД Центральной Азии подпишут экологическую декларацию в Берлине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 января текущего года планируется визит министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди в город Берлин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целью рабочей поездки является участие в конференции, посвященной презентации проекта по вопросам защиты климата «Зеленая Центральная Азия», инициированного Германией в рамках реализации новой Стратегии Евросоюза для стран Центральной Азии и Афганистана. В мероприятии запланировано участие Министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, глав внешнеполитических ведомств Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Афганистана, а также представителей международных организаций и научно-исследовательских институтов», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в ходе брифинга в ведомстве.

По итогам конференции планируется подписание совместной декларации, предусматривающей совместные меры по решению экологических проблем в регионе Центральной Азии.

«Программой визита Мухтара Тлеуберди предусмотрены двусторонние встречи с Министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и Министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером для обсуждения актуальных вопросов казахстанско-германского сотрудничества и хода реализации двусторонних договоренностей, достигнутых в декабре прошлого года по итогам первого официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Германию», - проинформировал А. Смадияров.

В ходе рабочего визита в Берлин также планируются встречи главы МИД Казахстана с руководством и высокопоставленными представителями немецкого бизнеса.