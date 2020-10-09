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    Главы МИД Армении и Азербайджана отправятся в Москву для консультаций по ситуации в Нагорном Карабахе

    9 Октября 2020, 16:51

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отправляется в Москву, где проведет консультации с азербайджанским и российским коллегой. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД Армении сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян посетит Москву, где уже сегодня предусмотрены консультации с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и России.

    «Министр иностранных дел Армении отправляется в Москву, где пройдут консультации министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. На повестке исключительно вопрос прекращения боевых действий, гуманитарные вопросы по обмену телами и военнопленными», - говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян.

    Накануне к сторонам конфликта обратился Президент РФ Владимир Путин. Он призвал стороны прекратить боевые действия по гуманитарным соображениям и пригласил глав МИД Армении и Азербайджана 9 октября в Москву для консультаций по этим вопросам.

    Следует отметить, что сегодня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов также отправится с рабочим визитом в Москву, который организуется по инициативе российской стороны, передает собственный корреспондент в Баку Бекбау Тайманов со ссылкой на МИД АР. В Женеве сегодня состоялась встреча внешнеполитического ведомства Азербайджана Д.Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, где до сведения последних была доведена позиция Баку по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

    Напомним, 27 сентября началась эскалация ситуации между Азербайджаном и Арменией. В Азербайджане объявлено военное положение, Армения также объявила о введении военного положения. Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Азербайджан Армения
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