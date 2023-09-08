Главы МЧС тюркоязычных стран приняли совместную декларацию в Баку
Целью проведения второго заседания является укрепление существующих связей между ведомствами, ответственными за управление чрезвычайными ситуациями в странах-членах ОТГ, обсуждение вопросов достижения совместной и скоординированной деятельности во время чрезвычайных ситуаций и обсуждение проекта Соглашения о создании механизма гражданской обороны в рамках Организации.
«Сегодняшняя встреча - это эффективная площадка для обсуждения актуальных вопросов и дальнейших перспектив чрезвычайного взаимодействия на пространстве тюркских стран. В Декларации отражены позиции сторон по ключевым моментам создаваемого Механизма гражданской защиты, позволяющего установить нормативно-правовую основу для дальнейшего совместного реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти на территории государств-членов ОТГ», - отметил министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-майор Сырым Шарипханов.
По словам главы МЧС, страны ОТГ подвержены практически всем видам стихийных бедствий, в числе которых землетрясения, паводки, селевые потоки, снежные лавины, оползни, лесные и степные пожары и т.д., так как тюркский мир охватывает весьма обширную географию, отличается многообразием природных, географических и геологических условий.
«Землетрясение - самый сложный и разрушительный вид ЧС, с ликвидацией последствий которой тяжело справится в одиночку. Нужно незамедлительно совместно и слаженно реагировать, и трагическое февральское землетрясение в Турции это подтвердило. Сотрудничество в данном формате позволит Казахстану эффективно сотрудничать по широкому профилю задач чрезвычайных ведомств стран ОТГ», - поделился Сырым Шарипханов.
В Министерстве отметили, что в настоящее время сторонами прорабатывается текст проекта Соглашения о создании Механизма гражданской защиты ОТГ, инициатива о создании которого была всецело поддержана и высоко оценена главами государств тюркских стран.
«Помимо этого, наблюдается положительная динамика проведения практических мероприятий. Сегодня казахстанские спасатели принимают участие в международных учениях «Баку-2023», а в период с 13 по 20 сентября текущего года в Алматинской области пройдет международный сбор-семинар «Казспас-2023», в котором также принимают участие спасательные команды стран ОТГ», - резюмировал министр.
По словам Сырым Шарипханова, МЧС Казахстана разработан Реестр сил и средств спасательных подразделений чрезвычайных ведомств государств-членов ОТГ, который позволит усилить готовность спасательных подразделений ОТГ к проведению поисково-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, определить поисково-спасательные подразделения, направляемые в пострадавшую страну для оказания помощи.
Участники провели итоговое обсуждение положений проекта «Соглашения о создании Механизма Гражданской Защиты» и парафирование проекта Соглашения. Выступившие отметили важность скоординированных действий между тюркскими государствами.
В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаладдин Гейдаров, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, министр внутренних дел Турции Али Йерликая, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана генерал-майор Сырым Шарипханов, министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана генерал-майор Абдулла Кулдашев, министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Бообек Ажикеев, министр внутренних дел Турецкой Республики Северного Кипра Дурсун Огуз.
После завершения совещания члены делегаций в качестве почетных гостей приняли участие в Международных учениях «Баку-2023», где спасатели из каждых стран провели учебные тренировочные занятия. В ходе успешно реализованных учений поставленные цели были достигнуты. Всего в учениях приняли участие 8 вертолетов и 1 самолет-амфибия, 245 единиц техники специального назначения, 6 единиц специально обученных собак и 1180 человек живой силы соответствующих структур стран ОТГ.
Напомним, главы государств стран-челнов и наблюдатели ОТГ в ходе саммита организации в Стамбуле в ноябре 2021 года поручили начать работу по созданию подразделения реагирования на стихийные бедствия в рамках OTГ под названием Механизм гражданской защиты.