Главы МЧС тюркоязычных стран приняли совместную декларацию в Баку

БАКУ. КАИНФОРМ – Министры по чрезвычайным ситуациям стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) в рамках второго министерского совещания в городе Баку приняли «Декларацию второй министерской встречи ОТГ по управлению чрезвычайными ситуациями», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Целью проведения второго заседания является укрепление существующих связей между ведомствами, ответственными за управление чрезвычайными ситуациями в странах-членах ОТГ, обсуждение вопросов достижения совместной и скоординированной деятельности во время чрезвычайных ситуаций и обсуждение проекта Соглашения о создании механизма гражданской обороны в рамках Организации.

«Сегодняшняя встреча - это эффективная площадка для обсуждения актуальных вопросов и дальнейших перспектив чрезвычайного взаимодействия на пространстве тюркских стран. В Декларации отражены позиции сторон по ключевым моментам создаваемого Механизма гражданской защиты, позволяющего установить нормативно-правовую основу для дальнейшего совместного реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти на территории государств-членов ОТГ», - отметил министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-майор Сырым Шарипханов.

По словам главы МЧС, страны ОТГ подвержены практически всем видам стихийных бедствий, в числе которых землетрясения, паводки, селевые потоки, снежные лавины, оползни, лесные и степные пожары и т.д., так как тюркский мир охватывает весьма обширную географию, отличается многообразием природных, географических и геологических условий.

«Землетрясение - самый сложный и разрушительный вид ЧС, с ликвидацией последствий которой тяжело справится в одиночку. Нужно незамедлительно совместно и слаженно реагировать, и трагическое февральское землетрясение в Турции это подтвердило. Сотрудничество в данном формате позволит Казахстану эффективно сотрудничать по широкому профилю задач чрезвычайных ведомств стран ОТГ», - поделился Сырым Шарипханов.

В Министерстве отметили, что в настоящее время сторонами прорабатывается текст проекта Соглашения о создании Механизма гражданской защиты ОТГ, инициатива о создании которого была всецело поддержана и высоко оценена главами государств тюркских стран.

«Помимо этого, наблюдается положительная динамика проведения практических мероприятий. Сегодня казахстанские спасатели принимают участие в международных учениях «Баку-2023», а в период с 13 по 20 сентября текущего года в Алматинской области пройдет международный сбор-семинар «Казспас-2023», в котором также принимают участие спасательные команды стран ОТГ», - резюмировал министр.

По словам Сырым Шарипханова, МЧС Казахстана разработан Реестр сил и средств спасательных подразделений чрезвычайных ведомств государств-членов ОТГ, который позволит усилить готовность спасательных подразделений ОТГ к проведению поисково-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, определить поисково-спасательные подразделения, направляемые в пострадавшую страну для оказания помощи.

Участники провели итоговое обсуждение положений проекта «Соглашения о создании Механизма Гражданской Защиты» и парафирование проекта Соглашения. Выступившие отметили важность скоординированных действий между тюркскими государствами.

В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаладдин Гейдаров, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, министр внутренних дел Турции Али Йерликая, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана генерал-майор Сырым Шарипханов, министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана генерал-майор Абдулла Кулдашев, министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Бообек Ажикеев, министр внутренних дел Турецкой Республики Северного Кипра Дурсун Огуз.

После завершения совещания члены делегаций в качестве почетных гостей приняли участие в Международных учениях «Баку-2023», где спасатели из каждых стран провели учебные тренировочные занятия. В ходе успешно реализованных учений поставленные цели были достигнуты. Всего в учениях приняли участие 8 вертолетов и 1 самолет-амфибия, 245 единиц техники специального назначения, 6 единиц специально обученных собак и 1180 человек живой силы соответствующих структур стран ОТГ.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

Напомним, главы государств стран-челнов и наблюдатели ОТГ в ходе саммита организации в Стамбуле в ноябре 2021 года поручили начать работу по созданию подразделения реагирования на стихийные бедствия в рамках OTГ под названием Механизм гражданской защиты.











