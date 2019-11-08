Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      СМИ

    Главы информационных агентств Казахстана и Южной Кореи обозначили перспективы сотрудничества

    8 Ноября 2019, 15:34

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Руководители международного информационного агентства «Казинформ» и южно-корейского агентства «Рёнхап» провели переговоры в рамках 17-го заседания Генеральной Ассамблеи OANA (Организации Азиатско-Тихоокеанских Новостных Агентств), передает МИА «Казинформ».

    Генеральный директор МИА «Казинформ» Аскар Умаров и глава «Рёнхап» Чо Сонг бу (Cho Sung-boo) обозначили перспективы и дальнейшие планы по совместным проектам, а также обговорили обновить условия меморандума о сотрудничестве. В рамках переговоров было обсуждено предложение по расширению блока экономической информации и обмена данными в этом направлении между двумя агентствами.

    Господин Чо Сонг бу отметил, что Казахстан обладает большими успехами и является очень важной страной для взаимовыгодного сотрудничества, как в информационном, так и в культурно-гуманитарном направлениях.

    Генеральный директор МИА «Казинформ» Аскар Умаров выразил восхищением теми достижениями, которыми сегодня обладает Южная Корея.

    Стороны договорились поддерживать международное сотрудничество и развивать совместные проекты в информационном пространстве.

    Автор:

    СМИ Корея
    Новости по теме
    Новости по теме
    Анонс наиболее важных событий в Астане 21 июня
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Срок исковой давности по отношению к СМИ следует сократить до 1 года – эксперты
    В Казахстане планируют сократить время рассмотрения запросов от СМИ
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге