Главы информационных агентств Казахстана и Южной Кореи обозначили перспективы сотрудничества

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Руководители международного информационного агентства «Казинформ» и южно-корейского агентства «Рёнхап» провели переговоры в рамках 17-го заседания Генеральной Ассамблеи OANA (Организации Азиатско-Тихоокеанских Новостных Агентств), передает МИА «Казинформ».

Генеральный директор МИА «Казинформ» Аскар Умаров и глава «Рёнхап» Чо Сонг бу (Cho Sung-boo) обозначили перспективы и дальнейшие планы по совместным проектам, а также обговорили обновить условия меморандума о сотрудничестве. В рамках переговоров было обсуждено предложение по расширению блока экономической информации и обмена данными в этом направлении между двумя агентствами.

Господин Чо Сонг бу отметил, что Казахстан обладает большими успехами и является очень важной страной для взаимовыгодного сотрудничества, как в информационном, так и в культурно-гуманитарном направлениях.

Генеральный директор МИА «Казинформ» Аскар Умаров выразил восхищением теми достижениями, которыми сегодня обладает Южная Корея.

Стороны договорились поддерживать международное сотрудничество и развивать совместные проекты в информационном пространстве.