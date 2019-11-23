Главы государств ОДКБ соберутся в Бишкеке 28 ноября

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке 27-28 ноября пройдет сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности и совместное заседание СМИД, СМО, КССБ ОДКБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ОДКБ

«На повестке дня - обсуждение проблем международной и региональной безопасности, вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности государств – членов ОДКБ, развитие военного потенциала Организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, а также мероприятия по празднованию 75-летия Победы. 28 ноября с.г. в Бишкеке под председательством Президента Кыргызстана состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности. СКБ пройдет в составе Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Ряд вопросов, в частности, обсуждение проблем международной и региональной безопасности и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе. Пленарное заседание СКБ будет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств – членов ОДКБ», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ОДКБ.

Как отмечается, накануне - 27 ноября запланировано совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации, в ходе которого предполагается обсудить около 20 вопросов, большинство их которых выносится на сессию Совета коллективной безопасности.

Всего в повестку дня заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ включено 17 вопросов.