Главы государств ЕАЭС сделали совместное заявление в связи с пандемией COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главы государств ЕАЭС по итогам Высшего Евразийского экономического совета, который проходил в формате видеоконференции, приняли совместное заявление, передает корреспондент МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

«Мы, члены Высшего Евразийского экономического совета, учитывая тесные политические, экономические, социальные и исторические связи между нашими странами, подтверждая приверженность целям и принципам, закрепленным в Договоре о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, принимая во внимание, что коронавирусная инфекцияCOVID-19, объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемией и охарактеризованная как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, ведет к существенному снижению мобильности населения, затрудняет торговлю товарами и услугами, вызывает волатильность на глобальных финансовых и сырьевых рынках, создает риски дезинтеграции для мировой и региональных экономик, подчеркивая важность поддержки граждан государств ЕАЭС и коллективных усилий мирового сообщества по обеспечению здоровья и благосостояния людей в условиях пандемии COVID-19 и смягчению негативных последствий для экономики, выражаем решимость объединить усилия для совместного противостояния этой общей угрозе», - говорится в совместном заявлении лидеров ЕАЭС.

Главы государств ЕАЭС заявили, что подтверждают готовность к продолжению сплоченной работы для устранения негативных последствий пандемии COVID-19, сохранению достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего экономического развития государств – членов ЕАЭС, обеспечению социальной и макроэкономической стабильности в наших странах, поддержания деловой и инвестиционной активности.

«Твердо убеждены, что борьба с пандемией COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности», - отмечается в документе.

Лидеры ЕАЭС также призвали все государства поддерживать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права.

«Выступаем за единство международного сообщества и стабильность мировой экономики, сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары, продукты питания, медицинское оборудование и препараты, медицинские средства индивидуальной защиты», - говорится в совместном заявлении глав государств ЕАЭС.

Наряду с этим, в документе отмечается, что принимаемые государствами ЕАЭС меры оперативного и системного характера направлены на смягчение воздействия пандемии COVID-19 на экономики стран интеграционного объединения и обеспечение функционирования единого экономического пространства.

«Исходим из того, что введенные во всем мире ограничения, вызванные пандемией COVID-19, являются вынужденной мерой и со снятием угроз для жизни и здоровья людей будут отменены», - подчеркивается в совместном заявлении.

Лидеры ЕАЭС отметили, что в рамках борьбы с пандемией COVID-19 нацелены продолжать оказывать необходимое содействие друг другу, укреплять системы здравоохранения, проводить совместные научные исследования в области разработки средств профилактики, диагностики и лечения инфекций, совершенствовать алгоритмы взаимодействия при реагировании на эпидемии.

В этих целях правительствам, центральным (национальным) банкам государств – членов ЕАЭС и ЕЭК поручено осуществлять скоординированные меры по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, укреплению экономического сотрудничества, сохранению стабильности функционирования внутренних, в том числе продовольственного, рынков, поддержке граждан государств ЕАЭС и бизнеса для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19.​ «Мы твердо уверены в том, что преимущества интеграции помогут нашим странам и народам достойно справиться с этим испытанием», - подчеркивается в документе.



