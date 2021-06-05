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    Главы Госкомиссий по границе Кыргызстана и Таджикистана подписали совместный протокол

    5 Июня 2021, 21:54

    НУР-СУЛТАН. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Государственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызстана и Таджикистана сделала совместное заявление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

    Пятого июня 2021 года на участке Государственной границы (пограничная точка 12/9 участка «Карамык») состоялась рабочая встреча Государственной комиссии Сторон по делимитации и демаркации Государственной границы Кыргызстана и Таджикистан.

    Стороны заявляют, что сложная ситуация, сложившаяся на указанном участке Государственной границы, была решена мирным путем.

    Стороны подписали протокол о следующем:

    - Отвести пограничные посты на 3 км вглубь с каждой стороны.

    - Отвести войска, военные оборудования на места их постоянной дислокации, оставить только штатные пограничные наряды.

    - Было принято решение по использованию пастбищ на этом участке.

    - Любые действия на Государственной границе должны предварительно согласовываться с сопредседателями Сторон.

    - Пограничным нарядам Сторон соблюдать линию поведения.

    - В средствах массовой информации передать только согласованную обеими сторонами информацию, согласно принятым решениям ранее подписанных протоколов.

    - Поручено руководителям топографических рабочих групп в кратчайшие сроки завершить описание участка Государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан от ПТ №12/2 до ПТ №12/9.

    - Сторонам провести разъяснительную работу с населением приграничных сел.

    - Стороны договорились строго придерживаться пунктов настоящего протокола.

    Руководитель Госкомиссии по делимитации и демаркации Госграницы КР Ташиев К.К. Руководитель Госкомиссии по делимитации идемаркации Госграницы РТ Ятимов С.С.

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    Таджикистан Кыргызстан
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