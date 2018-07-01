Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 19 °С
Алматы: 15 °С
USD 345.91 EUR 405.20
RUB 5.49 CNY 51.04
Скачать

Главврача детской больницы Тараза уволили за нарушение санитарных норм

27 Июля 2018 01:17 153
Поделиться:
Главврача детской больницы Тараза уволили за нарушение санитарных норм

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ -  С условиями содержания пациентов областной детской инфекционной больницы в Таразе ознакомился заместитель акима Жамбылской области Еркебулан Дауылбаев и нашел их неподобающими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Как преобразятся столичные поликлиники
Более 2 тысяч человек пострадало от клещей в Туркестанской области Опубликованы первые цветные рентгеновские снимки людей

Ряд несоответствий санитарным нормам выявлен в ходе осмотра областной детской инфекционной больницы.

Так, процедурный кабинет превращен в склад для предметов бытового ухода за помещением. Образцы крови, взятые у пациентов, не обрабатывались своевременно. Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения условий и сроков хранения продуктов, флаконов для лекарств, а одна из палат шокировала наличием тараканов.

Замакима области отметил, что, учитывая имеющиеся факты, заразиться в таком медицинском учреждении вполне может и здоровый человек.

По словам заместителя руководителя облуправления здравоохранения Хамита Мырзакасымова, в связи с данным инцидентом главный врач детской инфекционной больницы уволен.

Заместитель акима области Еркебулан Дауылбаев поручил руководителю управления здравоохранения устранить все выявленные нарушения в кратчайшие сроки.

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Жамбылская область,
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив