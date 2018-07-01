Главврача детской больницы Тараза уволили за нарушение санитарных норм
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С условиями содержания пациентов областной детской инфекционной больницы в Таразе ознакомился заместитель акима Жамбылской области Еркебулан Дауылбаев и нашел их неподобающими, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ряд несоответствий санитарным нормам выявлен в ходе осмотра областной детской инфекционной больницы.
Так, процедурный кабинет превращен в склад для предметов бытового ухода за помещением. Образцы крови, взятые у пациентов, не обрабатывались своевременно. Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения условий и сроков хранения продуктов, флаконов для лекарств, а одна из палат шокировала наличием тараканов.
Замакима области отметил, что, учитывая имеющиеся факты, заразиться в таком медицинском учреждении вполне может и здоровый человек.
По словам заместителя руководителя облуправления здравоохранения Хамита Мырзакасымова, в связи с данным инцидентом главный врач детской инфекционной больницы уволен.
Заместитель акима области Еркебулан Дауылбаев поручил руководителю управления здравоохранения устранить все выявленные нарушения в кратчайшие сроки.
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