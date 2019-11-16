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    Главврач районной больницы осужден за взятку в Жамбылской области

    16 Ноября 2019, 14:07

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Главный врач Центральной районной больницы Меркенского района признан виновным в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

    Антикоррупционной службой Жамбылской области ранее окончено досудебное расследование в отношении главного врача ГКП на ПХФ «Центральная районная больница Меркенского района» Управления здравоохранения Жамбылской области Б.Т. Құрманәлі, подозреваемого в совершении коррупционного преступления.

    Он подозревался в получении от представителя ТОО взятки в сумме 800 тыс. тенге за подписание актов выполненных работ по договору о госзакупках по поставке сухого детского питания на сумму 2 млн 800 тыс. тенге.

    Приговором Меркенского районного суда подсудимый признан виновным в получении взятки и осужден к 3 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

    Автор:

    Жамбылская область Судебный процесс
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