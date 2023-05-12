Главу управления культуры подозревают в хищении в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя управления культуры, архивов и документации региона и других лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Должностное лицо подозревается в хищении бюджетных средств, которые были обналичены и использованы по собственному усмотрению.

«30 апреля текущего года руководитель государственного органа с санкции следственного суда Илийского района взята под стражу. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», - сообщили в пресс-службе Антикора.



