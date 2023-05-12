Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.22 eur/kzt 485.09

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.04
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Главу управления культуры подозревают в хищении в Алматинской области

    12 Мая 2023, 17:09

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя управления культуры, архивов и документации региона и других лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Должностное лицо подозревается в хищении бюджетных средств, которые были обналичены и использованы по собственному усмотрению.

    «30 апреля текущего года руководитель государственного органа с санкции следственного суда Илийского района взята под стражу. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», - сообщили в пресс-службе Антикора.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Образование
    Новости по теме
    Новости по теме
    Родственники подозреваемого в коррупции чиновника вышли на митинг в Астане
    Экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
    Первый полуфинал Евровидения-2023 прошел в Ливерпуле
    День открытых дверей посольства РК прошел в Вашингтоне
    Популярное
    1 Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
    2 Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
    3 Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
    4 Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
    5 Рост показателя материнской смертности наблюдается в последние три года в Казахстане
    Новости партнеров