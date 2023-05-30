Главу отдела и следователя полиции Шымкента подозревают в получении взятки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба по городу Шымкенту проводит досудебное расследование в отношении начальника отдела и следователя районного управления полиции департамента полиции города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Как стало известно, сотрудники полиции подозреваются в получении взятки в размере 500 тысяч тенге. За эту сумму стражи порядка якобы изменили меру пресечения одному из подозреваемых.

«Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору от жительницы мегаполиса в размере 500 тысяч тенге за избрание в отношении ее супруга меры пресечения, не связанной с арестом. Подозреваемые вину в совершении преступлений признали, в содеянном раскаялись. Досудебное расследование продолжается. Иная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит», — говорится в сообщении Антикора.



