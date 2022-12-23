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    Главу криптовалютной биржи освободили под залог в 250 миллионов долларов

    23 Декабря 2022, 23:02

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был освобожден под залог в 250 млн долларов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Daily Mail.

    Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах на прошлой неделе и экстрадирован в Нью-Йорк, где предстал перед судом. Ему предъявлен целый ряд обвинений в мошенничестве и отмывании денег. Дело расценивается как одно из крупнейших финансовых преступлений в американской истории.

    Судья согласился на внесение залога, который в 25 раз превысил самый большой залог в 10 млн долларов, внесенный Берни Мэдоффом (организатор финансовой пирамиды). Четыре человека поручились за него, включая его родителей и родственника.

    Очередное заседание суда назначено на 3 января 2023 года.

    Федеральные прокуроры и следователи утверждают, что он использовал свою криптоторговую платформу в качестве «личной копилки» для финансирования собственного образа жизни. Он убеждал инвесторов делиться с ним своими миллиардами только для того, чтобы направить их активы в собственную компанию. Его предполагаемая схема была раскрыта, когда FTX подала заявление о банкротстве в ноябре.

    Согласно недавнему отчету Washington Free Beacon, Бэнкман-Фрид владеет домом в Стэнфорде стоимостью 4 млн долларов и квартирой на Багамах, которая была приобретена за 121 млн долларов на средства FTX.

    Фото: AFP via Getty Images

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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