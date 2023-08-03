Главу компании-перевозчика осудили за попытку хищения 130 миллионов тенге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы рассмотрено дело в отношении генерального директора компании-перевозчика по факту покушения на хищения чужого имущества в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе городского суда сообщили, что в сентябре 2022 года И., будучи назначенным на должность генерального директора ТОО «А» в сфере пассажирских перевозок со 100% участием государства, покушался похитить денежные средства ТОО «Г» и «К» в сумме 130 миллионов тенге.

Суд установил, что в период с 2020 по 2022 годы между ТОО «А» и «Г»,«К» были заключены договоры по поставке запасных частей и расходных материалов для имеющихся подвижных единиц. В указанный период ТОО «Г» и «К», в адрес ТОО «А» поставили запасные части и расходные материалы на сумму 5 миллиардов 128 миллионов тенге. Однако, в силу существующей у перевозчика кредиторской задолженности по приоритетным удовлетворениям требований, обязательства перед поставщиками оставались частично не исполненными.

Из-за несвоевременной оплаты денежных средств, общая сумма задолженности ТОО «А» на сентябрь 2022 года составила 2 миллиарда 457 миллионов тенге. После чего в адрес ТОО «А» были совершены исполнительные надписи на сумму 1 миллиард 320 миллионов тенге долговых обязательств, с выставлением инкассовых распоряжений на счета товарищества.

«В сентябре 2022 года И., приступив к выполнению своих обязанностей генерального директора ТОО «А», пригласил на встречу представителей ТОО «Г» и «К». В ходе беседы представители поставщиков уведомили И., что помимо существующих ограничений, наложенных на основании исполнительных надписей нотариуса, у ТОО «А» перед ними имеются дополнительные обязательства на сумму 1 миллиард 136 миллионов тенге, которые не обосновано не признаны прежним руководством. После чего И., будучи неосведомленным о наличии указанных обязательств, задался преступным умыслом, направленным на хищение имущества представителей ТОО, а именно запросил от последних денежные средства в сумме 130 миллионов тенге под гарантию выплаты дополнительных обязательств.

Впоследствии своих действий доверенное лицо И. было задержано сотрудниками Антикоррупционной службы по Алматы, в связи с чем, И. не смог получить и распорядиться требуемыми денежными средствами в сумме 130 миллионов тенге», - сообщили в горсуде.

В ходе главного судебного разбирательства уголовное правонарушение по факту покушения на получение взятки лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций (статьи 24 часть 3, 366 часть 4 УК) было переквалифицировано на уголовное правонарушение по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере (статьи 24 часть 3, 190 часть 4, пункт 2 УК).

В суде прокурор просил суд назначить И. 5 лет 2 месяца лишения свободы, потерпевшие поддержали мнение прокурора. Подсудимый И. полностью признал вину по статьям 24 части 3, 190 части 4 пункта 2 УК и просил назначить наказание с применением статьи 63 УК условно.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, наличие на иждивении подсудимого малолетних детей. Отягчающих обстоятельств органами досудебного разбирательства не вменено.

«Приговором суда И. признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере и с учетом правил назначения наказания предусмотренными статьями 56 и 55 часть 2 УК осужден к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также подсудимому пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу», - отметили в пресс-службе горсуда.