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    Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции

    29 Ноября 2022, 14:15

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Елисейский дворец, где его встретил Президент Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    После церемонии начались двусторонние переговоры глав государств.

    Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию. В Париже Касым-Жомарт Токаев планирует провести переговоры с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Кроме того, Глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.

    Кадр из видео
    Президент Казахстана Франция
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