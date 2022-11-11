Главу государства встретил Президент Узбекистана

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Как сообщалось ранее, Президент находится с рабочим визитом в Самарканде, где состоится саммит Организации тюркских государств. Касым-Жомарт Токаев прибыл в «Конгресс-центр» для участия в саммите Организации тюркских государств.

Ранее Касым-Жомарт Токаев вместе с главами государств посетил концерт, организованный в комплексе «Вечный город».





Фото: t.me/bort_01



