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    Главу государства встретил Президент Узбекистана

    11 Ноября 2022, 10:48

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Как сообщалось ранее, Президент находится с рабочим визитом в Самарканде, где состоится саммит Организации тюркских государств. Касым-Жомарт Токаев прибыл в «Конгресс-центр» для участия в саммите Организации тюркских государств.
    Ранее Касым-Жомарт Токаев вместе с главами государств посетил концерт, организованный в комплексе «Вечный город».


    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Узбекистан Тюркский мир
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