Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Главу государства встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян

    23 Ноября 2022, 18:41

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В комплексе «Двин» Главу государства встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Как сообщалось ранее, в рамках рабочего визита в Ереван Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета коллективной безопасности, которое пройдет в соответствии с заранее утвержденным планом работы ОДКБ.

    В саммите принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидеры РФ Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон.


    Фото: t.me/bort_01
    Президент Казахстана Армения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Ереван
    Главы других стран не будут присутствовать на инаугурации Президента РК
    Лидеры стран Ближнего Востока поздравили Президента Казахстана с переизбранием
    Дополнительные средства на инаугурацию Президента не будут выделяться - Минфин РК
    Популярное
    1 Франция — Австралия: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу
    2 Хирурги Алматы впервые провели уникальную операцию без разреза пациентке с раком
    3 Общегородская ярмарка вакансий пройдет 24 ноября в Астане
    4 Как изменилась численность населения в городах-миллионниках Казахстана за 10 лет
    5 Китай готов продвигать китайско-казахстанские отношения на новый уровень
    Новости партнеров