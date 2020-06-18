Главу государства проинформировали о реформах в судебной системе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Председателя Верховного суда Жакыпа Асанова о реформировании судебной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

По информации руководителя Верховного суда, за 2,5 года реализован ряд пилотных проектов и разработаны 22 законопроекта, из которых 10 уже приняты.

Изменения затронули сферу формирования судейского кадрового корпуса. В частности, внедрены эффективные HR-технологии для отбора новых судей, в ведение Высшего судебного совета переданы вопросы дисциплинарной ответственности и кадрового резерва судей, а также новый институт оценки действующих судей – комиссия по качеству правосудия. Как сообщил Жакып Асанов, по новой методике оценки до 2022 года аттестацию пройдут порядка 80 % судей. По его словам, в 2019 году новую систему не смогли успешно пройти 10 % из аттестуемых судей.

Внимание Главы государства также было обращено на резкий рост оправдательных приговоров, особенно по тяжким преступлениям – в 12 раз, по особо тяжким – в 6 раз.

Председатель Верховного Суда рассказал об изменениях, которые ожидают судебную систему после введения в действие поправок в Гражданский процессуальный кодекс с 22 июня т.г.

Кроме этого, была затронута тема административной юстиции, внедрение которой в Казахстане ожидается после принятия Административного процедурно-процессуального кодекса, который в настоящее время находится на рассмотрении Сената.

Председатель Верховного Суда также сообщил о работе судов в условиях пандемии COVID-19. Он отметил, что принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности для участников процессов. Вместе с тем отправление правосудия ни в период чрезвычайного положения, ни после него не прекращалось.

По итогам беседы Глава государства поставил перед судебной системой ряд конкретных задач и выразил надежду, что суды продолжат бесперебойную работу в нынешней непростой обстановке.