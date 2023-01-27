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    Главу филиала «КТЖ-Грузовые перевозки» в Шымкенте подозревают в получении взяток

    27 Января 2023, 11:38

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Руководитель филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» в Шымкенте изобличен в неоднократном получении взяток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент.

    «Антикоррупционная служба Шымкента проводит досудебное расследование в отношении руководителя Шымкентского филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» и ряда его подчиненных, которые изобличены в системной даче и получении взяток за трудоустройство на должности приемщика поездов, кассира, осмотрщика-ремонтника вагонов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    КТЖ Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Борьба с коррупцией
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