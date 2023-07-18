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    Главу департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области подозревают по взяточничестве

    18 Июля 2023, 11:37

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области МСХ РК и его пособника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

    Они подозреваются в подстрекательстве индивидуального предпринимателя к даче взятки в сумме 18 млн тенге. Деньги предназначались за содействие в предоставлении земельного участка для коммерческой застройки в г. Туркестан.

    С санкции следственного суда подозреваемые заключены под стражу.

    Досудебное расследование продолжается.

    Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

    В соответствии со статьей 77 Конституции и статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Минсельхоз Сельское хозяйство
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