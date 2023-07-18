Главу департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области подозревают по взяточничестве

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области МСХ РК и его пособника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

Они подозреваются в подстрекательстве индивидуального предпринимателя к даче взятки в сумме 18 млн тенге. Деньги предназначались за содействие в предоставлении земельного участка для коммерческой застройки в г. Туркестан.

С санкции следственного суда подозреваемые заключены под стражу.

Досудебное расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии со статьей 77 Конституции и статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.