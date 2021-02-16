Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Главой ВТО стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала

    16 Февраля 2021, 03:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный совет ВТО в Женеве одобрил назначение на пост главы организации представительницы Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Бывший министр финансов Нигерии вступит в должность 1 марта. По словам Оконджо-Ивеалы, в первую очередь она сосредоточится на вопросе восстановления мировой торговли после пандемии коронавируса. Она напомнила, что организация сталкивается с многими проблемами и слаженная совместная работа сможет сделать ВТО более сильной, более активной и адаптированной с сегодняшним реалиями.

    Нгози Оконджо-Ивеала заявила: «Дорога была неопределенной, долгой и трудной, но наступил новый день, и можно начать настоящую работу. Сегодня страны-члены ВТО вершат историю — впервые за 73 года существования организации, женщина, представительница Африки, назначена на должность гендиректора. Это прорыв, я настроена оптимистично».

    Свои поздравления направила глава Еврокомиссии Урсулуа фон дер Ляйен, которая отметила историческую важность момента и заявила, что ЕС поддерживает реформирование ВТО и поможет защищать основанную на правилах многостороннюю торговую систему.

    Пост гендиректора оставался вакантным с 31 августа прошлого года, когда его покинул до истечения срока полномочий прежний глава ВТО Роберту Азеведу.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ВТО Назначения Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Министр финансов РК доложил об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на заседании Парламента РК
    Какую продукцию экспортирует Казахстан из Германии
    Казахстан может стабильно обеспечивать экономику Германии энергией и необходимым сырьем – Президент РК
    Компания Visa запустила конкурс «Бизнес-трамплин» для малого бизнеса
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО