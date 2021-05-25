Главой государства внесены изменения в Закон «О выборах в Республике Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Конституционного закона публикуется в печати.





Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов».

Текст Закона публикуется в печати.



Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис.



