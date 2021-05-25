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    Главой государства внесены изменения в Закон «О выборах в Республике Казахстан»

    25 Мая 2021, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Конституционного закона публикуется в печати.


    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов».

    Текст Закона публикуется в печати.

    Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Выборы
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