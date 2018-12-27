Главой государства подписан Закон РК, направленный на совершенствование законодательства о госзакупках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подписан Закон РК, направленный на совершенствование законодательства о госзакупках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора», направленный на совершенствование законодательства о государственных закупках и закупках в квазигосударственном секторе.

Текст Закона публикуется в печати.