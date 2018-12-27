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Главой государства подписан Закон РК, направленный на совершенствование законодательства о госзакупках
27 Декабря 2018 11:15 124
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подписан Закон РК, направленный на совершенствование законодательства о госзакупках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора», направленный на совершенствование законодательства о государственных закупках и закупках в квазигосударственном секторе.
Текст Закона публикуется в печати.
Ключевые слова: Астана, Президент Казахстана,
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