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Главой государства подписан Закон РК, направленный на совершенствование законодательства о госзакупках

27 Декабря 2018 11:15 124
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Главой государства подписан Закон РК, направленный на совершенствование законодательства о госзакупках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подписан Закон РК, направленный на совершенствование законодательства о госзакупках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду

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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора», направленный на совершенствование законодательства о государственных закупках и закупках в квазигосударственном секторе.

Текст Закона публикуется в печати. 

 

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Ключевые слова: Астана, Президент Казахстана,
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