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    Главный тренер сборной РК по прыжкам на лыжах с трамплина прокомментировал выступление спортсменов

    15 Февраля 2022, 13:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер сборной Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина Кайрат Биекенов прокомментировал выступление спортсменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На Олимпийских играх у нас выступали два спортсмена: Данил Васильев и Сергей Ткаченко. Данил Васильев стал самым молодым участником Олимпиады. На малом трамплине мы прошли квалификацию. На большом трамплине квалификацию не прошли, ребята старались. Мы тоже хотели показать наилучший результат. В начале сезона у Сергея Ткаченко обнаружили положительный ПЦР-тест. Так он пропустил первый этап. Данил Васильев выступал на Кубках мира, потихоньку набирал форму. Единственное, что не дало ему показать хороший результат – он молодой. У него был хороший настрой, он готов побеждать – это его внутренняя задача. Мы планировали завоевать больше лицензий. Но до сентября у нас не было ни одной лицензии», - прокомментировал главный тренер сборной РК по прыжкам на лыжах с трамплина.

    Кайрат Биекенов отметил, что благодаря Олимпийскому комитету и Министерству спорта удалось провести летний гран-при, где Сергей Ткаченко занял шестое, а Данил Васильев – 14-ое место.

    «Это исторический результат летнего гран-при. Тем самым, мы смогли завоевать две олимпийские лицензии, которые дали нам шанс выступить. У нас была хорошая подготовка. Было сложно с пандемией, а в целом были готовы. Мы будем стараться работать, выступать еще лучше на дальнейших олимпиадах», - заверил тренер сборной.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Олимпиада Китай
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