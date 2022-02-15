Главный тренер сборной РК по прыжкам на лыжах с трамплина прокомментировал выступление спортсменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер сборной Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина Кайрат Биекенов прокомментировал выступление спортсменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Олимпийских играх у нас выступали два спортсмена: Данил Васильев и Сергей Ткаченко. Данил Васильев стал самым молодым участником Олимпиады. На малом трамплине мы прошли квалификацию. На большом трамплине квалификацию не прошли, ребята старались. Мы тоже хотели показать наилучший результат. В начале сезона у Сергея Ткаченко обнаружили положительный ПЦР-тест. Так он пропустил первый этап. Данил Васильев выступал на Кубках мира, потихоньку набирал форму. Единственное, что не дало ему показать хороший результат – он молодой. У него был хороший настрой, он готов побеждать – это его внутренняя задача. Мы планировали завоевать больше лицензий. Но до сентября у нас не было ни одной лицензии», - прокомментировал главный тренер сборной РК по прыжкам на лыжах с трамплина.

Кайрат Биекенов отметил, что благодаря Олимпийскому комитету и Министерству спорта удалось провести летний гран-при, где Сергей Ткаченко занял шестое, а Данил Васильев – 14-ое место.

«Это исторический результат летнего гран-при. Тем самым, мы смогли завоевать две олимпийские лицензии, которые дали нам шанс выступить. У нас была хорошая подготовка. Было сложно с пандемией, а в целом были готовы. Мы будем стараться работать, выступать еще лучше на дальнейших олимпиадах», - заверил тренер сборной.