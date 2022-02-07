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    Главный тренер сборной Казахстана по фристайлу-могулу попросила прощения у болельщиков

    7 Февраля 2022, 18:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер сборной Казахстана по фристайлу-могулу Елена Круглыхина поделилась дальнейшими планами спортсменов после Олимпийских игр в Пекине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы не комментируем судейство, потому что судьи все достаточно опытные. Их выбирают за четыре года до начала Олимпийских игр. Анастасия Городко – самая юная участница Олимпийских игр. Поэтому у нее все впереди. Она будет готовиться к соревнованиям в Италии, там же будет показывать самый высокий результат. В целом сборная была готова. Мы готовились к этой Олимпиаде. Но так сложилось… Конечно же, мы очень расстроены. Поэтому просим прощения у наших болельщиков. Но на этом жизнь не заканчивается», - обратилась к болельщикам главный тренер сборной РК по фристайл-могулу.

    Елена Круглыхина отметила, что теперь нужно сделать выводы, принять меры.

    «Нам было трудно готовиться летом, это связано с карантинными мерами. Осенью искали снег, где кататься. Все спортсмены практически круглый год стоят на снегу. Сборная Казахстана меньше всех тренируется, но показывает очень хороший результат. Мы берем духом, силой, сплоченностью. Команда – большие молодцы. Сегодня поблагодарила всех. Мы пойдем дальше, мы не будем сдаваться», - отметила она

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Олимпиада Китай
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