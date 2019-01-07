Главный тренер команды Казахстана по лыжным гонкам озвучил цели на ЧМ-2019

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер команды Казахстана по лыжным гонкам Юрий Каминский рассказал об итогах летней подготовки спортсменов, о проблемных вопросах и перспективах казахстанских лыжников в новом сезоне, передает olympic.kz.

- Юрий Михайлович, что вас, именитого тренера, побудило принять предложение возглавить команду Казахстана? Какие цели были поставлены перед вами?

- Прежде, чем принять предложение, я провел переговоры с казахстанской стороной. Получил полную картину того, как обстоят дела с развитием лыжных гонок в стране и, самое главное, понял, что здесь мои наработки, навыки и умения могут принести реальную пользу спортивному движению.

На данный момент в своей работе я получаю большую поддержку от менеджмента команды и спортивной администрации, как в материальном оснащении команды, так и в проведении и организации тренировочного процесса. Для меня определенная свобода и возможность беспрепятственно выстраивать рабочий процесс имеют большое значение. Сейчас мы очень ждем новый инвентарь, экипировку и смазочные материалы.

Если говорить о целях и задачах, то, еще на первоначальном этапе, председатель Комитета спорта Министерства культуры и спорта Казахстана Серик Жарасбаев отметил, что, в первую очередь, я должен ознакомиться с вверенной мне командой, сервис-группой, тренерским штабом, спортивной администрацией, наладить контакт.

Ну, и задача максимум - обеспечить наибольшее количество ребят, попадающих в ТОП-30 на ответственных международных стартах. Для кого-то, на данный момент, это - задача максимум и практически недостижима, но все равно надо об этом думать, работать. Если у нас в ТОП-30 постоянно будет не один-два спортсмена, как сейчас, а 3-4, а лучше 5-6, тогда, естественно, уровень команды будет расти. В прошлом сезоне уверенные позиции в 30-ке сильнейших лыжников мира были только у Алексея Полторанина, по одному разу попасть в ТОП-30 смогли Анна Шевченко и Евгений Величко. В нынешнем сезоне в ТОП-30 соревнований этапов Кубка мира подтянулись Виталий Пухкало и Валерия Тюленева. Буквально пяти секунд не хватило для попадания в тридцатку Олжасу Климину и Денису Волотка. Теперь важно этот результат закрепить.

- Есть ли ваша объективная оценка команды РК за 7-8 месяцев в разрезе «до» и «после»?

- Конечно, с приходом нового тренера, работавшего с одной из сильнейших команд, спортсмены и болельщики ожидают какого-то резкого всплеска высоких результатов, быстрых побед и подиумов. Но высокого результата можно достичь лишь благодаря кропотливой системной работе, только таким образом можно достичь не единовременных побед, а постоянного высокого уровня выступлений лыжников. Для достижения и тем более для поддержания высоких результатов атлет должен работать на пределе своих ресурсов, постоянно расширяя границы своих возможностей.

На сегодняшний день после 7 месяцев работы с командой я уже имею четкое видение основных достоинств и недостатков своих спортсменов и остальных специалистов, с которыми работаю. На мой взгляд, прошедший подготовительный сезон был отработан на среднем уровне, так как много времени было потрачено на изучение каждого атлета, его особенностей, плюсов и минусов.

Немного усложнило задачу то, что даже ведущие атлеты команды за прошедший олимпийский цикл проходили полное тестирование всего два раза. Конечно, ребята на постоянной основе проходят медицинский осмотр, но для полноты картины необходимо регулярное специализированное обследование функционального состояния, различные виды технического тестирования. На сегодняшний день картина проясняется, мы с руководством команды ведем активную работу в этом направлении.

Подводя итог, могу сказать, что казахстанская сборная - команда, которая имеет высокий потенциал, но ребята должны постоянно работать, прогрессировать и показывать хороший результат.

- С какими трудностями вы столкнулись за последние 7 месяцев? Каковы основные различия работы спортивной системы Казахстана и России?

- Наверное, будет немного странно слышать это от россиянина, но одна из первых сложностей, с которой я столкнулся - долгие переезды команды от одной точки учебно-тренировочного сбора до другой. Причина проста - Казахстан - большая страна, а логистика спортсменов обеспечивается только наземными видами транспорта - поездами, электричками, автобусами, ввиду высокой стоимости авиабилетов.

К примеру, после сбора в якутском Алдане, нашим спортсменом пришлось добираться домой 2,5 суток, обратная дорога заняла почти столько же, как итог: ребятам было выделено на отдых 5 дней, но отдохнуть у них не получилось. Конечно, я, как главный тренер, должен был учесть это и считаю произошедшее своей недоработкой, но тем не менее, проблема есть и только моими силами ее не решить.

Если говорить о подготовительном плане, то летом нам не удалось провести учебно-тренировочный сбор на снегу в лыжном тоннелле в финском Вуокатти или в российском Санкт-Петербурге. Хотя, мы сделали максимум, чтобы пропуск этого сбора не оказал критического влияния на результаты подготовки, но, хотелось бы, чтобы тренировочный процесс соответствовал всем намеченным планам.

Были небольшие сложности в работе сервис-группы команды, но благодаря руководству Министерства культуры и спорта и Национального Олимпийского комитета все вопросы по обеспечению сервисменами и необходимыми материалами решены.

Назвать какие-то коренные отличия в спортивных системах наших стран сейчас не возьмусь. Мне кажется, что нужно не менее года проработать в той или иной области, чтобы узнать детали и специфику, а тем более давать объективную оценку.

- Как вы оцениваете выступление спортсменов сборной на прошедших этапах Кубка мира?

- На сегодняшний день результаты ребят можно назвать «качелями». Спортсмены показывают как высокие результаты, так и посредственные. К примеру, Валерия Тюленева имеет на данный момент результат от 27 места до 60, Олжас Климин от 34 позиции до 80. Это очень большой диапазон. Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы наши спортсмены стабилизировались на своих лучших показателях, а затем планомерно повышали их. Если честно, то на мой взгляд, даже если брать самый лучший результат ребят, то и он не соответствует тому потенциалу, который у них есть и тому объему, который они наработали за подготовительный период.

- Поговорим о безусловном лидере команды - об Алексее Полторанине.Что происходит, почему Полторанин сейчас показывает такие непривычно низкие результаты?

- Алексей в период вкатывания в горах близ Риддера заболел ангиной. Думаю, что это сказывается до сих пор. Сейчас Алексей постепенно приходит в норму. Восстанавливается.

На данный момент основное направление работы Полторанина - подготовка к стартам чемпионата мира 2019 года в австрийском Зеефельде. Исходя из этого, тренерским штабом было принято решение не вносить кардинальные изменения в план подготовки, разработанный личными тренерами Алексея.

Да, конечно, в прошлом сезоне он не выполнил «программу максимум», не привез в Казахстан олимпийскую медаль игр в корейском Пхенчхане, но ведь в остальном сезон был достаточно хороший: Алексей собрал большое количество подиумов, установил новый личный рекорд в таблице «Тур де Ски». И сейчас для нас самое главное - постараться сохранить то, что есть и, если возможно, привнести какие-то новшества, чтобы помочь ему завоевать медаль чемпионата мира.

- Какова стратегия на чемпионат мира-2019?

- Стратегия на чемпионат мира одна - показать свои лучшие результаты, соревнования чемпионата - главная оценка уровня подготовки команды и какие бы результаты не показывал спортсмен на других, пусть даже очень важных стартах, именно гонки чемпионата мира станут лакмусом его реального уровня подготовки. Естественно, что мы с командой будем стараться показать максимальные результаты на этих стартах.

Результаты, к которым стремимся - медаль и 3-4 спортсмена в ТОП-30.