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    Главный тренер казахстанских боксеров оценил их готовность к Олимпиаде

    16 Июля 2021, 17:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 16 июля, казахстанская команда по боксу вылетит в Токио. Главный тренер команды Галымбек Кенжебаев в интервью Olympic.kz рассказал, как прошел заключительный тренировочный сбор наших боксёров накануне Олимпиады-2020. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Накануне Олимпиады боксеры провели два этапа тренировочного сбора. На предыдущем сборе мы сосредоточились на общей физической подготовке, на последнем этапе - на совершенствовании техники. Мы организовали спарринговые встречи с лучшими боксерами страны. Все это поможет нашим спортсменам во время Олимпийских поединков. Стоит отметить, что мы провели и специальные физические работы.

    Для боксёров Олимпиада будет самой длинной. Ведь соревнования по боксу стартуют 24 июля и продлятся до 8 августа. Боксеры в супертяжелом весе закроют занавес Токийского турнира.

    Сегодня отправляемся в Токио. Мы полетим за неделю вперёд. В течение семи дней мы будем адаптироваться к природным условиям другой страны и соблюдать карантинные требования. Боксеры второго и третьего номеров национальной сборной пришли на спарринговую встречу и проводили ребят из главной команды в добрый путь. Всем огромное спасибо! У ребят хорошая спортивная форма. Теперь нужно проявить характер и быть морально сильными», - отметил главный тренер.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада
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