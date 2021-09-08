Главный санврач Шымкента подписал новое постановление

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Шымкента Абдиманапа Тулебаева о продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач Шымкента постановил п родлить режим карантина и ограничительные меры до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Запрещается проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, «кудалык», той, «беташар» и другое). Ограничивается передвижение по городу лицам старше 65 лет;

Предписано строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков п ри посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключе нием детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе).

Разрешаются спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек), при бесконтактной термометрии и проживании на спортивных базах.

Могут возобновиться учебно-тренировочные сборы для подготовки городских команд при условии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом;

Запрещается работа банкетных залов, а также проведение поминок, тоев, дней рождений, юбилеев, проводов, «кудалык», «беташар» и других торжественных, памятных мероприятий на объектах общественного питания и в других местах.

В обычном режиме функционируют парки, скверы и набережные.

Постановлением разрешается раюота автовокзалов и автостанций в Шымкенте в обычном режиме.

В документе прописан запрет на проведение аудио-, фото- и видеосъемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, при проведении опроса и анкетирования больных и контактных.

Запрещается использование кальянов на объектах общественного питания.

Разрешается работа в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq» — до 00:00 часов, лидеров проекта «Ashyq» — до 02:00 часов, при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей;

Продлевается время (режим) работы в будние дни для всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq» с 22:00 до 00:00 часов, лидеров проекта «Ashyq» — с 00:00 до 02:00 часов.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.



