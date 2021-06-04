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    Главный санврач Шымкента подписал новое постановление

    4 Июня 2021, 20:17

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Шымкента подписал новое постановление, в котором указан график работы участников проекта Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, объекты общественного питания по типу ресторана, кафе и кофейни работают с 07:00 до 02:00 часов при заполняемости до 50% , но не более 70 мест. Летние площадки, сауны, бани, СПА центры по Ashyq работают в обычном режиме. Фудкортам, участвующим в проекте Ashyq разрешено работать с 10:00 до 00:00 часов при заполняемости до 30%, но не более 50 мест. Объекты культуры (репетиция) разрешено работать до 100 человек, а также лицам, вакцинированным двумя компонентами. Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, боулинги, цирки смогут работать при заполняемости не более 50 %, а компьютерные клубы, включая PlayStation клубы – не более 60 % заполняемости.

    Банкетным залам разрешено работать с ограничением работы с 07:00 до 02:00 часов, при обеспечении площади не мене 4х кв. метров на одного человека для проведения поминок при заполняемости не более 50 %, но не более 70 человек, по типу ресторанов и кафе при заполняемости не более 50%, но не более 70 мест. Караоке разрешено работать с 07:00 до 02:00 часов при заполняемости не более 50 %, но не более 60 человек.

    Выставки можно посещать при заполняемости не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв. метров на одного человека, но не более 250 посетителей одновременно.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
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