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    Главный переговорщик ЕС по Brexit инфицирован коронавирусом

    19 Марта 2020, 17:50

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он в четверг написал в своем микроблоге Twitter.

    «Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19. У меня все хорошо и я в хорошем расположении духа. Придерживаюсь всех необходимых инструкций, как и моя команда», - сообщил Барнье.

    «Все те, кто уже пострадал, и все те, кто сейчас находится в изоляции, мы пройдем через это вместе», - написал 69-летний политик.

    Очередной раунд торговых переговоров относительно будущих отношений Великобритании и ЕС, который должен был состояться в Лондоне на этой неделе, был отменен.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Евросоюз
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