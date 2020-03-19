Главный переговорщик ЕС по Brexit инфицирован коронавирусом

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он в четверг написал в своем микроблоге Twitter.

«Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19. У меня все хорошо и я в хорошем расположении духа. Придерживаюсь всех необходимых инструкций, как и моя команда», - сообщил Барнье.

«Все те, кто уже пострадал, и все те, кто сейчас находится в изоляции, мы пройдем через это вместе», - написал 69-летний политик.

Очередной раунд торговых переговоров относительно будущих отношений Великобритании и ЕС, который должен был состояться в Лондоне на этой неделе, был отменен.



