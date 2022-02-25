Главный ориентир в работе Евразийского экономического союза назвал Премьер-министр РФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал главный ориентир в работе Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы продолжаем рассматривать приоритетные вопросы евразийской интеграции, принимать решения, которые необходимы для развития торгово-экономических и гуманитарных связей, повышения качества жизни и благосостояния наших людей. В текущей ситуации это особенно важно», - сказал в своем слове Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета.

«Евразийский экономический союз успешно двигается вперед. Показательно, что в прошедшем году достигнуты рекордные значения по основным социально-экономическим показателям Союза, в частности за январь-ноябрь прошлого года совокупный валовой внутренний продукт приблизился к 4,5%. Объем товарооборота между государствами-членами увеличился на треть, экспорт союзной продукции - на 42,5%. Важно, что эти цифры превышают значение допандемийного 2019 года. В частности, взаимная торговля выросла практически на 18%, внешняя - на 12,6%», - сказал Премьер-министр России.

По словам Михаила Мишустина, все результаты стали возможными благодаря слаженным действиям всех интеграционных структур Союза.

«Необходимо в дальнейшем находить оптимальные, эффективные решения для стимулирования роста экономик, и в конечном итоге роста благосостояния наших народов. Наш основной ориентир - реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. План действий очень большой, включает свыше 200 мероприятий. Мы продолжим усовершенствовать общий рынок, устранять барьеры для четырех свобод движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы», - заявил во время заседания глава Правительства Мишустин.

Напомним, сегодня начало работу заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе в Нур-Султане. В ходе заседания была озвучена дата следующего заседания Евразийского межправительственного совета.



