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    Главный на Сицилии аэропорт закрыли из-за пожара

    17 Июля 2023, 21:18

    КАТАНИЯ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Катании произошёл пожар. Все рейсы отменены, здание закрыто из-за сильного задымления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Возгорание началосьна нижнем этаже. Пламя быстро перекинулось на терминал А. Жертв и пострадавших нет. Все находившиеся в здании пассажиры и персонал были эвакуированы.

    Причина ЧП пока не установлена. Ведётся расследование.

    Директор аэропорта Нико Торриси опроверг сообщения некоторых итальянских СМИ о том, что «cгорело всё здание». Он подчеркнул, что ущерб от пожара «незначительный».

    Вылеты запланированных рейсов осуществляются из соседних аэропортов, пассажиров туда доставляют на автобусах. Авиасообщение обещают возобновить в среду днём.

    Аэропорт Катании считается главным на Сицилии. Он принимает десятки рейсов в день.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Италия Мировые новости Пожар
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