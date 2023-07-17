Главный на Сицилии аэропорт закрыли из-за пожара

КАТАНИЯ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Катании произошёл пожар. Все рейсы отменены, здание закрыто из-за сильного задымления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Возгорание началосьна нижнем этаже. Пламя быстро перекинулось на терминал А. Жертв и пострадавших нет. Все находившиеся в здании пассажиры и персонал были эвакуированы.

Причина ЧП пока не установлена. Ведётся расследование.

Директор аэропорта Нико Торриси опроверг сообщения некоторых итальянских СМИ о том, что «cгорело всё здание». Он подчеркнул, что ущерб от пожара «незначительный».

Вылеты запланированных рейсов осуществляются из соседних аэропортов, пассажиров туда доставляют на автобусах. Авиасообщение обещают возобновить в среду днём.

Аэропорт Катании считается главным на Сицилии. Он принимает десятки рейсов в день.