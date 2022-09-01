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    Главный инженер костанайского коммунального предприятия осужден в Костанае

    1 Сентября 2022, 21:06

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Вместе с главным инженером ГКП «Костанай-Су» перед судом предстал и его заместитель. Оба обвинялись в хищении чужого имущества, вверенного им. Сегодня в костанайском суде оглашен приговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Судом № 2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении главного инженера ГКП «Костанай-Су» Виталия Панаетова, его заместителя Болата Сейтбаева и заместителя директора ТОО «КМ» Виталия Самоделко за растрату вверенного чужого имущества, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

    Как выяснилось, главинженер «Костанай-Су», его заместитель и заместитель директора ТОО в начале декабря 2021 года совершили хищение бюджетных денежных средств в крупном размере на сумму 4 млн 233 тыс. 600 тенге путем заключения фиктивного договора и составления фиктивных документов о якобы закупе в ТОО «KМ» стальной трубы.

    В ходе судебного разбирательства подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины, в котором прокурор просил признать их виновными с назначением наказания: Панаетову и Сейтбаеву – в виде трех лет лишения свободы каждому, а Самоделко – в виде двух лет лишения свободы с применением статьи 63 УК условно, с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.

    «Подсудимые вину признали полностью, ущерб возместили в полном объеме. Содеянное подсудимыми относится к категории тяжких преступлений и за его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет. При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимым – наличие на их иждивении малолетних детей, полное признание вины, чистосердечное раскаяние и возмещение ущерба в полном объеме. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

    Судом назначено наказание в виде лишения свободы Панаетову и Сейтбаеву - по три года, Самоделко – два года с применением статьи 63 УК условно с установлением пробационного контроля», - прокомментировали в облсуде.

    Приговор в законную силу не вступил.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Коррупция Судебный процесс Борьба с коррупцией Костанай
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