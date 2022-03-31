Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Главный имам столицы рассказал об изменениях проведения месяца Рамазан в этом году

    31 Марта 2022, 20:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный имам Нур-Султана Еролат Жусупов рассказал об изменениях, касающихся соблюдения поста в месяц Рамазан в текущем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «Уважаемые жители и гости города, поздравляю вас со священным месяцем Рамазан! Согласно Шариату и итогам научно-исследовательской работы, в этом году месяц Рамазан начинается 2 апреля и заканчивается 1 мая. На 2 мая выпадает Ораза айт. В этом году пост длится 30 дней. Ночь с 27 на 28 апреля станет священной ночью предопределения - Қадір түні», - сказал главный имам.

    В своем выступлении он отметил, что при поддержке ДУМК создан специальный совет по шариату и фетвам стран Центральной Азии, принимаются решения по общим вопросам.

    «В целом по шариату соблюдать пост в месяц Рамазан считается долгом каждого здорового мусульманина, достигшего зрелого возраста. Не соблюдать пост разрешается находящимся в пути, либо тем, кому этого не позволяет здоровье», - сказал Еролат Жусупов.

    Отмечая, что в течение последних двух лет в связи с пандемией в месяц Рамазан тарауих намазы не читался, он заверил, что в этом году в 12 мечетях города вместе с құптан намазы будет читаться и тарауих.

    В ходе брифинга руководитель управления по делам религий города Н. Альмуханов сообщил, что акимат города Нур-Султана совместно с представительством Духовного управления мусульман Казахстана по столице и соответствующими государственными учреждениями проводит подготовительную работу.

    «По инициативе и организации акимата города Нур-Султан, со 2 апреля по 1 мая 2022 года в целях обеспечения населения общественным транспортом в ночное время будут курсировать автобусы из крупных мечетей столицы до 01.00 часов», - сообщил руководитель управления.

    Автобусы курсируют возле мечетей:

    Мечеть «Хазрет Султан»;

    Мечеть «Абу Наср аль-Фараби»;

    Мечеть «Садуакас кажы Гылмани»;

    Мечеть «Ырыскелды кажы»;

    Мечеть «Рахимкызы Райса ана».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Религия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Телемарафон ко Дню государственных символов запустят в Астане
    День защиты детей отметили в Таразе
    В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    Казахстанские женщины бесплатно обучатся IT-профессиям
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    4 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    5 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча