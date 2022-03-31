Главный имам столицы рассказал об изменениях проведения месяца Рамазан в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный имам Нур-Султана Еролат Жусупов рассказал об изменениях, касающихся соблюдения поста в месяц Рамазан в текущем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Уважаемые жители и гости города, поздравляю вас со священным месяцем Рамазан! Согласно Шариату и итогам научно-исследовательской работы, в этом году месяц Рамазан начинается 2 апреля и заканчивается 1 мая. На 2 мая выпадает Ораза айт. В этом году пост длится 30 дней. Ночь с 27 на 28 апреля станет священной ночью предопределения - Қадір түні», - сказал главный имам.

В своем выступлении он отметил, что при поддержке ДУМК создан специальный совет по шариату и фетвам стран Центральной Азии, принимаются решения по общим вопросам.

«В целом по шариату соблюдать пост в месяц Рамазан считается долгом каждого здорового мусульманина, достигшего зрелого возраста. Не соблюдать пост разрешается находящимся в пути, либо тем, кому этого не позволяет здоровье», - сказал Еролат Жусупов.

Отмечая, что в течение последних двух лет в связи с пандемией в месяц Рамазан тарауих намазы не читался, он заверил, что в этом году в 12 мечетях города вместе с құптан намазы будет читаться и тарауих.

В ходе брифинга руководитель управления по делам религий города Н. Альмуханов сообщил, что акимат города Нур-Султана совместно с представительством Духовного управления мусульман Казахстана по столице и соответствующими государственными учреждениями проводит подготовительную работу.

«По инициативе и организации акимата города Нур-Султан, со 2 апреля по 1 мая 2022 года в целях обеспечения населения общественным транспортом в ночное время будут курсировать автобусы из крупных мечетей столицы до 01.00 часов», - сообщил руководитель управления.

Автобусы курсируют возле мечетей:

Мечеть «Хазрет Султан»;

Мечеть «Абу Наср аль-Фараби»;

Мечеть «Садуакас кажы Гылмани»;

Мечеть «Ырыскелды кажы»;

Мечеть «Рахимкызы Райса ана».



