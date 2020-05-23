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    Главный имам столицы призвал мусульман праздновать Ораза айт дома

    23 Мая 2020, 16:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра начинается празднование одного из наиболее главных торжеств последователей Ислама. Главный имам столицы поздравил всех мусульман и призвал праздновать Ораза айт дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    «Уважаемые жители столицы! Пусть Всевышний Аллах примет наш пост, который мы держали в священный месяц Рамадан! По заявлению Духовного управления мусульман Казахстана праздник Ораза айт в этом году приходится на 24 мая. К сожалению, связи с карантинной ситуацией мы вынуждены встречать его в особых условиях. Поскольку каждый человек подвержен риску эпидемии, должны быть приняты меры предосторожности. Поэтому лучше всего проводить Айт дома с семьей. Мусульманин обязан поздравлять родных и близких с праздником. Просим отнестись с пониманием на заявление ДУМК и проводить Ораза айт дома. Человек, который не может совершить молитву Айт, может вместо нее прочитать «Уад-духаа». Пусть Аллах примет наш пост, добрые дела и молитвы, совершенные в священном месяце Рамадан», – говорится в поздравлении главного имама столицы Казахстана.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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