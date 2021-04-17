Главный имам мечети Алматы призвал казахстанцев к вакцинации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный имам мечети Алматы после получения вакцины от COVID-19 призывает мусульман к вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Главный имам Центральной мечети города Алматы Еркинбек Шокай отметил, что вакцинация во время Рамазана не нарушает пост, и призвал верующих защититься от коронавируса.

«Имамы в городе вакцинируются по очереди. У нас есть фетва Духовного управления мусульман Казахстана о вакцинации. В ней говорится о необходимости вакцинации и о том, что это лекарство, которое вводят в мышцы, поэтому вакцинация не нарушает пост», - разъяснил он.

В целом в Алматы представители различных религиозных объединений пришли вакцинироваться не только, чтобы обезопасить себя и близких, но и продемонстрировать единство народа Казахстана в борьбе с пандемией, а также показать своим прихожанам, что прививаться не только можно, но и необходимо.

«Уже второй год весь мир живет в режиме жестких ограничений из-за пандемии коронавируса, от которой пострадал и Казахстан. Единственное средство на сегодня, которое поможет быстрее вернуться к прежней жизни - это вакцинация. В последнее время появилось много мифов о том, что эта процедура противоречит религии, однако это не так. Вакцинация ни в коей мере не нарушает пост, ведь вещество попадает в кровь не через пищеварительную систему. Прививка помогает сохранить здоровье себе и обезопасить окружающих. Религия не может быть против этого», - отметил Еркинбек Шокай.

Напомним, согласно данным ДУМК, все, что попадает внутрь естественным путем (через рот, нос, прямую кишку), нарушает пост, а если вещество попадает в организм наружным применением, то пост не нарушается. Об этом говорится в книге «Фатава Хиндия»: «Попадание такого вещества, как жиры, через поры, не нарушают пост» (том 1, стр. 266). Вакцина – это препарат, полученный из таких микроорганизмов, как бактерии и вирусы, и вводимый в организм человека для предотвращения инфекционных заболеваний и повышения иммунных свойств, это не необходимая пища или витамин, обеспечивающая организм энергией. В этой связи вакцины (подкожные, внутримышечные, внутривенные) не нарушают пост.

В этом году Рамазан начался 13 апреля и заканчивается 12 мая.

Ранее сообщалось, что ПЦР-тестирование не нарушит пост. Нарушением могут быть проглатывание пищи, воды, то есть, те вещи, которые попадают в желудок. А ПЦР-тестирование разрешено, поскольку оно не попадает в желудок. Также было сказано о том, что вакцина от КВИ тоже не является нарушением поста.



