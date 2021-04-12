Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Главный имам Кокшетау получил вакцину от коронавируса

    12 Апреля 2021, 18:07

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 12 сотрудников Home Credit Bank и главный имам получили вакцину от коронавируса в городе Кокшетау. Об этом сообщил руководитель Кокшетауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Канат Искаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудников банка привили в офисе мобильные бригады.

    «За 12 апреля мобильными бригадами провакцинированы в банке Home Credit 12 человек и ТОО «Кокшетау жолдары» - 30 человек», - сказал он.

    Кроме того, вакцинацию получил главный имам мечети Науан Хазрет Акмолинской области Сабит Куаныш. Он привился в прививочном пункте, который был расположен в мечети.

    В целом по городу Кокшетау имеется восемь прививочных пунктов - один в ТРЦ «Рио», один - в мечети, остальные - при поликлиниках.

    Ранее сообщалось о том, как идет кампания по вакцинации против КВИ в Акмолинской области.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Банки Акмолинская область Религия Акимат Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Телемарафон ко Дню государственных символов запустят в Астане
    Новую детскую больницу открыли в Караганде
    День защиты детей отметили в Таразе
    Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    4 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    5 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча