Главный имам Карагандинской области обратился к согражданам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Главный имам Карагандинской области Омирзак Беккожа выразил свое мнение касательно сложившейся социально-экономической ситуации в стране. Представитель духовенства призвал жителей к мудрости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный имам Карагандинской области Омирзак Беккожа призвал сограждан к мудрости, сохранению мира и спокойствия.

«Наш Президент принял верное решение во благо народа. Наш долг – сохранять мир и спокойствие. Казахи всегда были мудрыми и всё решали с умом. Благодаря этому наши предки добились независимости, свободы. И мы должны всё решать мирно», – обратился главный имам к согражданам.