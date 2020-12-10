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    Главный госсанврач Казахстана утвердил санитарные меры при предвыборной агитации

    10 Декабря 2020, 21:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление о мерах по предупреждению распространения COVID-19 при проведении предвыборной агитации на выборах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на текст документа, размещенного на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

    Согласно постановлению, всем участникам избирательного процесса необходимо:

    1) обязательное соблюдение режима ношения одноразовых медицинских или защитных масок, перчаток;

    2) использование антисептических средств для дезинфекции рук;

    3) соблюдение социального дистанцирования между людьми – не менее 1,5 – 2 метров друг от друга;

    4) избежание рукопожатий либо других форм прямого контакта.

    Предвыборные агитационные мероприятия рекомендуется проводить с использованием телевидения, радио, печатных изданий, интернет-ресурсов, в режиме онлайн.

    При проведении предвыборной агитации путем проведения публичных предвыборных мероприятий необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в пункте 2 настоящих мер по предупреждению распространения КВИ.

    Раздачу бесплатных печатных, в том числе иллюстративных, материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании необходимо осуществлять с использованием одноразовых перчаток и защитных масок.

    При проведении публичных предвыборных мероприятий и личных встреч с избирателями внутри помещения необходимо обеспечить:

    1) использование помещений досточно просторных для неукоснительного соблюдения социальной дистанции;

    2) бесконтактный температурный контроль участников мероприятия у входа в помещение;

    3) использование средств для дезинфекции рук у входа в помещение и внутри помещения;

    4) проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещения и всех рабочих поверхностей;

    5) в случае отсутствия системы искусственной вентиляции проведение регулярного проветривания помещения;

    6) отдельные входы и выходы в помещение при технических возможностях здания;

    7) размещение информационных материалов о соблюдении мер профилактики КВИ;

    8) установку дистанционных разметок у входа в помещение и внутри помещения;

    9) рассадку участников с соблюдением социальной дистанции.

    Ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан при проведении предвыборных мероприятий возлагается на организаторов мероприятий.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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