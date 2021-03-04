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    Главный акмолинский полицейский поздравил с 8 Марта вдову погибшего коллеги

    4 Марта 2021, 23:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор Арманбек Баймурзин накануне Международного женского дня навестил семью погибшего полицейского Анатолия Дробчака, проживающую в городе Макинске, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    Накануне Международного женского дня 8 Марта главный полицейский региона генерал-майор Арманбек Баймурзин посетил семью погибшего сотрудника Анатолия Дробчака в городе Макинске.

    «Старший сержант полиции Анатолий Дробчак отдал более 20 лет службе в органах внутренних дел, скончался полицейский в 2012 году при исполнении служебных обязанностей», - пояснили в ведомстве.

    Руководитель департамента поздравил вдову погибшего с наступающим праздником и вручил ей подарки и цветы.

    «Мы, коллеги Вашего мужа, помним и чтим Анатолия Евстахиевича, чья жизнь является примером добросовестного служения Родине, исполнения полицейского долга», - обратился к женщине глава ведомства, поблагодарив родных полицейского за стойкость и терпение.

    А. Баймурзин узнал также социально-бытовые условия, в которых проживает многодетная семья, и отметил, что близкие Анатолия Евстахиевича всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку со стороны полиции.

    «С обретением Казахстаном Независимости погибли более 700 полицейских, в том числе и акмолинские стражи порядка. Память о них навсегда останется в сердцах их коллег. Сотрудники полиции всегда готовы протянуть руку помощи семьям своих боевых товарищей. О матерях, вдовах и детях погибших полицейских помнят и заботятся», - добавили в полиции.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Социальная поддержка Дата Память МВД РК Общество
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