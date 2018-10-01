Главным звеном государства является человек - зарубежный эксперт о Послании

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Послание Президента РК народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» вызвало интерес у экспертного сообщества соседнего Кыргызстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». В частности, Послание прокомментировал руководитель аналитического центра «Стратегия Восток-Запад» (Бишкек) Дмитрий Орлов.

«Повышение зарплат, улучшение доступности к медицинской помощи, переустройство работы системы ЖКХ и полиции, поддержка малого и среднего бизнеса, в том числе, через сокращение его проверок - от всего этого во многом зависит доверие граждан к органам власти. Поэтому власть должна не только предложить народу, но и всячески культивировать идеологию справедливости, демонстрируя ее на личном примере», - отметил Дмитрий Орлов.

По мнению эксперта, при этом Нурсултан Назарбаев понимает, что качество управленческого аппарата пока еще оставляет желать лучшего и его необходимо трансформировать, ведь это является серьезным препятствием для выполнения всех президентских инициатив и проектов - в настоящем и будущем. Поэтому заявление Президента: «Нужно проработать вопрос повышения персональной дисциплинарной ответственности первых руководителей при совершении коррупционных правонарушений их подчиненными», вполне объяснимо и своевременно.

Касаясь внешнеполитического раздела Послания, руководитель аналитического центра подчеркнул: «Из года в год Казахстан демонстрирует, что готов дружить со всеми. Многовекторная политика республики не допускает слишком уж явных предпочтений, и Казахстану удается вести свою внешнеполитическую деятельность без ущерба для кого-либо. Миротворческая деятельность Астаны также вызывает уважение в международном сообществе».