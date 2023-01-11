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    Главным тренером ФК «Тобол» назначен сербский специалист

    11 Января 2023, 11:48

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сербский специалист назначен на пост главного тренера костанайского клуба «Тобол», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Милич Чурчич родился 26 января 1981 года. Тренерскую карьеру в качестве ассистента начал в 2013 году в ФК «Атырау». Затем работал в кувейтском клубе «Аль-Джахра», сборной Ливии, сербском «Пролетере» и иранском «Зоб Ахане».

    «Минувший сезон Чурчич завершал в качестве исполняющего обязанности главного тренера ФК «Шахтер» (Солигорск). Под его руководством «Шахтер» в третий раз подряд стал чемпионом Беларуси. Ассистировать Миличу Чурчичу будет Иван Евич, который известен по работе в юношеских и национальной сборных Сербии», - сообщили в футбольном клубе.

    Также продолжат работу в штабе тренер вратарей Евгений Набойченко и тренер по физподготовке Евгений Антонов.


    Фото: fctobol.kz

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Спорт Футбол Костанай ФК «Тобол»
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